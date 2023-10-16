Honor Watch 4 Pro появились в продаже

Четыре дня назад компания Honor представила умные часы Watch 4 Pro, а уже сегодня они появились в китайской продаже. Новинка оценена в 220 или 245 долларов зависимости от версии, но первые покупатели получат скидку в 7 долларов.

Напомним, что часы оснащаются процессором Unisoc W117, предустановленной ОС MagicOS 7.2, 64 МБ ОЗУ, 4 ГБ флеш-памяти, модулем NFC, поддержкой eSIM, 1,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 464:464 точки и поддержкой режима Always-On, корпусом с габаритами 46,4:46,4:11, 44 мм, массой 50 грамм, аккумулятором ёмкостью 480 мАч, поддержкой беспроводной зарядки мощностью 4,5 Вт, автономностью до 10 дней, новым восьмиканальным оптическим датчиком для точного измерения ЧСС и SpO2, а также мониторингом уровня стресса и качества сна.