Honor Watch GS Pro уже готовы к релизу

Компания Huawei достаточно плохо себя ощущает в последнее время на рынке, так как производитель лишился возможности работать с компаниями из США и покупать у них комплектующие. Это достаточно тяжело, но это не мешает производителю работать дальше. Сейчас, к примеру, производитель решил выпустить в продажу достаточно интересный умный гаджет — часы Honor Watch GS Pro, который обладают классическим дизайном, большим дисплеем и при этом работают на производительном железе. Вопрос только в том, сколько такие часы стоят, какие у них будут функции и будут ли они работать на территории нашей страны. Благо, анонс состоится совсем скоро, после чего можно будет говорить о преимуществах и недостатках данного решения. Ждем презентацию.