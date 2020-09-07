Honor Watch GS Pro уже на предзаказе в Китае

Какое-то время назад мы говорили о том, что китайская компания планирует выпустить новые умные часы, которые будут отлично справляться с поставленными задачами — считать калории, показывать уведомления, показывать время и так далее. В итоге оказалось, что новинка Honor Watch GS Pro и правда уже совсем скоро отправиться в продажу, особенно если учитывать, что производитель делает упор на качество сборки при разумной стоимости. Нужно понимать, что у Huawei сейчас явные проблемы с продажами, так что производитель делает упор на доступных гаджетах, чтобы продавать их и оставаться на плаву. Вопрос только в том, за сколько Honor Watch GS Pro будут продавать у нас в стране, ведь пока что предзаказ только в Китае. Ждем полноценный релиз.