Honor Watch GS Pro выйдут в Китае

Если вы следите за рынком электроники, то понимаете, что сейчас у китайской компании Huawei далеко не лучшие времена. Производителю запретили работать с американскими компаниями, так что получать процессоры, операционную систему или хотя бы сервисы сейчас не выйдет. Тем не менее производитель не теряет надежды, готовя к релизу новые интересные устройства. Сейчас, например, производитель подготовил к запуску умные часы Honor Watch GS Pro, которые будут представлены в Китае совсем скоро. Проблема решения в том, что производитель пока что не совсем готов выпускать эти же часы за пределами своей страны, так что большинств пользователей их просто не смогут купить. Это проблема, так как фанатов у техники достаточно много.