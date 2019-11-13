Honor Watch Magic 2 и умные весы могут быть анонсированы с V30

Суб-бренд компании Huawei вместе с новыми телефонами V30 представит два новых продукта ориентированные на здоровье.

Во-первых, это Honor Watch Magic 2, которые выглядит, как часы Huawei GT 2. Они получат датчик сердечного ритма, GPS и NFC. Ожидается, что Watch Magic 2 будут оснащены чипом Kirin A1 для повышения производительности, времени автономной работы и подключения. Наряду с умными часами, Honor также должна ввести новый умные весы. Известные как Honor Smart Scale 2 они должны помочь в расчете ИМТ и даже измерить некоторые параметры: жировые отложения, костную массу, мышечную массу и процентное содержание воды в организме.

Все детали должны быть объявлены 26 ноября.