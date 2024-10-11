Honor X60 Pro получит корпус повышенной прочности

Компания Honor раскрыла новую подробность о смартфоне Honor X60 Pro, официальный релиз которого ожидается уже через пять дней. Итак, аппарат сможет похвастаться улучшенной на 60% устойчивостью к падениям. По словам производителя, устройству не страшны падения с высоты до двух метров. Ранее было подтверждено наличие аккумулятора ёмкостью 6600 мАч и дисплея с частотой регулировки ШИМ 3840 Гц.

По данным хорошо зарекомендовавшего себя инсайдера Panda is Bald, смартфон оснастят 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2700:1224 точки, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 c тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим адаптером Adreno 710 и модемом 5G, корпусом с размерами 162,8:75,5:7,98 мм и массой 188 граммов.