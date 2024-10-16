Honor X60 оценили в 170 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделями Honor X60 и Honor X60 Pro, которые оценены на китайском рынке от 170 и от 210 долларов за базовую версию с 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Базовая модель оснащается 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7025-Ultra, 6,8-дюймовым экраном IPS с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 850 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 108 Мп (датчик Samsung HM6) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 35-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой MagicOS 8.0. Старшая модель отличается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором на 6600 мАч, быстрой зарядки мощностью 66 Вт и поддержкой спутниковой связи в конфигурации на 12/512 ГБ.