Honor готовит девайс с большим экраном

2018-08-17, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Honor ARE-AL00; [81]
Стало известно, что Honor готовит фаблет под названием Honor ARE-AL00 с каплевидным вырезом. Его серийное название пока не известно, но предполагается, что устройство может называться Honor 8X или 8S. Гаджет получит 7,12-дюймовый экран с разрешением 2240 на 1080 точек, 4 Гб ОЗУ и сканер отпечатков пальцев. Сообщается, что будут три камеры: основная сочетает 16-мегапиксельный модуль с 2-мегапиксельным, фронтальная - 8 МП. Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 4900 мА.ч. Вес новинки составит 210 грамм. Дата дебюта смартфона пока не сообщается.


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