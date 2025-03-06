Honor готовит к релизу компактный Magic7 Mini

Компактные флагманские смартфоны становятся всё популярнее в Китае — компания Xiaomi, например, уже выпустила смартфон под названием 15, Vivo представила X200 Pro mini, Oppo разрабатывает Find X8 Mini (или Find X8 Next), а OnePlus планирует пропустить его через ребрендинг и выпустить под названием 13T. Теперь в эту гонку вступает и Honor — согласно информации от известного инсайдера Digital Chat Station на Weibo, Honor разрабатывает собственный флагман с небольшим экраном. Устройство получит 6,3-дюймовый дисплей, что делает его конкурентом уже представленных компактных моделей. Из утечек пока известно лишь то, что смартфон будет ультратонким. Если это действительно флагман, то, скорее всего, он войдет в серию Magic, возможно, под названием Magic7 Mini.

Разрешение экрана, вероятно, составит 1.5K, плюс можно ожидать не флагманский процессор, а что-то попроще, потому что производителю будет тяжело охлаждать топовый мобильный процессор в тонком и компактном корпусе. При этом стоит отметить, что компания Apple уже пыталась выпускать компактные смартфоны, но тогда оказалось, что пользователи не горят желанием эти гаджеты покупать — им больше по душе большие дисплеи. Возможно, в Китае ситуация иная и там пользователи уже успели устать от больших смартфонов, желая получить нечто более компактное. Будем следить за ситуацией, но можно уже сейчас сказать, что на рынке формируется новый тренд и за ним точно стоит следить в обозримом будущем.