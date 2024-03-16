Honor готовит ноутбук на необычной оперативной памяти

Интересно, что общее энергопотребление ноутбука составляет около 140 Вт, что довольно много для портативного устройства — многие ноутбуки на рынке потребляют в три раза меньше энергии. Также важно понимать, что новейшая небинарная память LPDDR5X гарантирует, что эти графические процессоры с низкой пропускной способностью от AMD и Intel будут работать на полную мощность. В целом сам по себе ноутбук не является чем-то невероятным и говорить о данной новинке довольно проблематично, потому что на текущий момент никаких фишек у гаджета нет. Возможно, производитель планирует в ближайшем будущем выпустить больше данных по этой модели, чтобы пользователи примерно понимали за что они отдают деньги, но сейчас это под вопросом. Весь интерес новинки в том, что она использует необычную память.