Honor готовит ноутбук на необычной оперативной памяти

Похоже, что небинарная память LPDDR5X уже официально эксплуатируется на рынке, поскольку компания Honor представила свой ноутбук на процессорах Intel Core Ultra с 24 ГБ оперативной памяти. Дело в том, что обычно пользователи получают бинарную память на 8, 16 или 32 ГБ. Но небинарные решения позволяют использовать 12, 24 или 48 ГБ оперативной памяти. Также новый ноутбук поддерживает двухканальную память и имеет общую ёмкость в 48 ГБ LPDDR5. В диспетчере задач устройства можно увидеть, что скорость памяти оцениваются на уровне 6400 МТ/сек. Это достаточно высокая скорость оперативной памяти, которая позволяет не переживать о каких-либо проблемах с общей производительностью системы.

Интересно, что общее энергопотребление ноутбука составляет около 140 Вт, что довольно много для портативного устройства — многие ноутбуки на рынке потребляют в три раза меньше энергии. Также важно понимать, что новейшая небинарная память LPDDR5X гарантирует, что эти графические процессоры с низкой пропускной способностью от AMD и Intel будут работать на полную мощность. В целом сам по себе ноутбук не является чем-то невероятным и говорить о данной новинке довольно проблематично, потому что на текущий момент никаких фишек у гаджета нет. Возможно, производитель планирует в ближайшем будущем выпустить больше данных по этой модели, чтобы пользователи примерно понимали за что они отдают деньги, но сейчас это под вопросом. Весь интерес новинки в том, что она использует необычную память.