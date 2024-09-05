Honor официально представила новые умные часы Watch 5

Сегодня вместе с глобальным запуском складного флагманского смартфона Magic V3 компания Honor официально представила и новые умные часы под названием Honor Watch 5. Это преемник прошлогодней модели Honor Watch 4 с увеличенным и более ярким экраном, повышенной автономностью и более точным отслеживанием показателей здоровья. Стоит отметить, что Honor Watch 5 оснащены квадратным 1,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 450x390 пикселей и максимальной яркостью в 1000 нит. Корпус устройства выполнен из алюминия и оснащён вращающейся кнопкой для удобного управления функциями гаджета, а также динамиком и микрофоном для звонков посредством Bluetooth.

Ещё часы имеют степень защиты IP68 и водонепроницаемость 5ATM, что позволяет использовать их для плавания, плюс они могут отслеживать широкий спектр спортивных активностей и оснащены встроенным GPS для позиционирования даже без смартфона. Подключение осуществляется через модуль Bluetooth 5.2, на борту часов имеется 4 ГБ встроенной памяти для хранения музыкального контента и не только, а за программное обеспечение отвечает MagicOS 8 от Honor. Интересно, что батарея на 480 мАч на базе кремний-углеродной технологии обеспечивает на 21% выше плотность хранения энергии по сравнению с аккумулятором в Honor Watch 4 и с учётом оптимизации энергопотребления Honor OS Turbo X данные часы могут работать до 15 дней при обычном использовании бе0 подзарядки. Довольно интересный гаджет на самом деле.