Honor официально представила новые умные часы Watch 5

Ещё часы имеют степень защиты IP68 и водонепроницаемость 5ATM, что позволяет использовать их для плавания, плюс они могут отслеживать широкий спектр спортивных активностей и оснащены встроенным GPS для позиционирования даже без смартфона. Подключение осуществляется через модуль Bluetooth 5.2, на борту часов имеется 4 ГБ встроенной памяти для хранения музыкального контента и не только, а за программное обеспечение отвечает MagicOS 8 от Honor. Интересно, что батарея на 480 мАч на базе кремний-углеродной технологии обеспечивает на 21% выше плотность хранения энергии по сравнению с аккумулятором в Honor Watch 4 и с учётом оптимизации энергопотребления Honor OS Turbo X данные часы могут работать до 15 дней при обычном использовании бе0 подзарядки. Довольно интересный гаджет на самом деле.