Honor официально представила складной флагман Magic V3

Стоит напомнить, что в прошлом году китайская компания Honor произвела настоящий фурор с релизом складного смартфона Magic V2, который на тот момент был самым тонким складным устройством на рынке. Тогда устройство могло похвастаться толщиной в 9,9 мм в сложенном состоянии и 4,7 мм в разложенном. А сегодня Honor анонсировала следующее поколение этого гаджета — Magic V3, который лучше во всех аспектах и при этом поставляется в ещё более тонком корпусе. Производитель отмечает, что смартфон Magic V3 имеет толщину всего в 9,2 мм (без учёта выступающей за пределы корпуса камеры, естественно) в сложенном состоянии и 4,35 мм в разложенном. Представители Honor объяснили, что компания уменьшила толщину своего флагманского складного устройства, использовав усовершенствованный механизм шарнира, который имеет толщину всего в 2,84 мм и рассчитан на 500000 складываний.

Более того, Magic V3 весит всего 226 граммов — на 13 граммов меньше, чем недавно выпущенный Samsung Galaxy Z Fold6. Для складного устройства такой диагонали дисплея это существенное преимущество. Да, Magic V3 оснащён 6,43-дюймовым LTPO экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 1-120 Гц на внешней стороне. У этого экрана соотношение сторон 20:9 — это полноценный экран, который можно увидеть в любом флагманском гаджете на сегодняшний день. Основной дисплей также выполнен по технологии LTPO OLED и имеет диагональ в 7,92 дюйма — он тоже получил разрешение Full HD+, адаптивную частоту обновления 1-120 Гц и пиковую яркость до 1800 нит.
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