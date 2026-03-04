Honor 600 Lite появился в продаже до анонса

В начале прошлого месяца в сети появилась информация о новом смартфоне среднего класса Honor 600 Lite, который, вероятно, станет частью предстоящей линейки Honor 600. Хотя компания Honor пока официально не раскрывала подробности о модели 600 Lite, устройство уже появилось в онлайн-продаже. Судя по опубликованным данным, Honor 600 Lite получил премиальный корпус с металлической рамкой и стеклянной задней панелью, а также защиту по стандарту IP66. Кроме того, смартфон, по всей видимости, оснащен отдельной кнопкой спуска затвора камеры. Устройство работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7100 Elite в сочетании с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами встроенного хранилища. Смартфон поставляется с предустановленной системой Android 16 с оболочкой Honor UI и поддерживает ряд функций на базе искусственного интеллекта.

Основная камера представлена двойным модулем с главным сенсором на 108 Мп с диафрагмой f/1.75 и дополнительным сверхширокоугольным модулем на 5 Мп. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 16 Мп. Honor 600 Lite оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6250 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Выглядит устройство крайне интересно, но пока что сложно сказать, какая у гаджета будет цена на мировой арене. Всё же привлекательность устройство во многом связана с его конкурентоспособностью.