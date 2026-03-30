Представлен флагманский смартфон Vivo X300 Ultra

Компания Vivo объявила о выпуске флагманского камерофона X300 Ultra, главной особенностью которого стала основная камера Zeiss. Она состоит из модулей разрешением 200 Мп (датчик Sony LYTIA 901 оптического формата 1/1,12 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископический телеобъектив на сенсоре Samsung HP0 со стабилизацией уровня CIPA 7.0).

Новинку также оснастили топовым 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, фирменным чипом обработки изображений VS1+, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra Pro, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, 6,82-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3168:1440 точек и кадровой частотой до 144 Гц, АКБ ёмкостью 6600 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, модемом 5G, стереодинамиками и 3D-ультразвуковым дактилоскопическим сенсором. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 1010 долларов за конфигурацию с 12/256 ГБ памяти. Также пользователям будет доступен для покупки комплект с дополнительными аксессуарами для фанатов мобильной фотосъемки.