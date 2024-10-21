Honor показала тизер смартфона Magic7 Pro

Совсем скоро, уже в эту среду, компания Honor официально представит следующую версию своей операционной системы под названием MagicOS 9.0 на базе Android, а на следующей неделе, опять в среду, компания представит свои первые флагманские устройства, которые будут работать на этой системе — речь про серию смартфонов Honor Magic7. Компания даже показала небольшой тизер одного из смартфонов — вероятно, это был Honor Magic7 Pro. На видео можно увидеть характерную форму острова камеры, которую пользователи уже видели в Magic6, но теперь эта камера поставляется с четырьмя объективами вместо трёх. Кроме того, как и у Magic6 Pro, у нового Honor Magic7 Pro будет вырез в форме капсулы для 3D ToF-сенсора на фронтальной стороне, который обеспечивает распознавание лица пользователя для разблокировки устройства или оплаты товаров, например.

Тыльная же камера предложит 6-кратный оптический зум и гибридный зум до 100х. При этом ничего о производительности данного смартфона компания пока что не говорит, что на самом деле вполне логично, потому что там и так всё понятно — смартфон явно получит флагманский процессор либо от Qualcomm, либо от MediaTek, там будет 12 или более гигабайт оперативной памяти. Это явно будет один из самых производительных смартфонов на рынке, но стоит отметить, что про стоимость тоже никаких данных нет. В последнее время производитель явно нацелился на флагманский сегмент и не стесняется повышать цены, так что ждём официального релиза с нетерпением.