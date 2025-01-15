Honor представила Magic 7 Pro в Европе

Сегодня флагманский смартфон Honor Magic 7 Pro выходит на рынок Европы, что является достаточно большим шагом для производителя. Он оснащён процессором Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm, обладает высокой степенью защиты от воды и пыли, а также оборудован телеобъективом с разрешением в 200 мегапикселей. Примечательно, что запуск устройства состоялся через неделю после выхода OnePlus 13 и за неделю до ожидаемого анонса Samsung Galaxy S25. Кроме того, новый Magic 7 Pro стал одним из первых смартфонов за пределами Китая, работающих на новом процессоре Qualcomm, что делает его одним из самых мощных устройств на рынке. Смартфон также получил 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 5270 мАч, выполненный по технологии кремний-углерода. Это позволяет увеличить плотность энергии, сохранив корпус устройства толщиной менее 9 мм.

Также Magic 7 Pro получил защиту класса IP68 и IP69 — это обеспечивает не только защиту от пыли и погружения в воду, но и устойчивость к воздействию пара и струй воды под высоким давлением. Ещё одной интересной особенностью является 200-мегапиксельная перископическая камера с 3-кратным оптическим зумом. Подобное разрешение уже встречалось на основных камерах, но для телеобъективов это редкость (за исключением Vivo X100 Ultra и X200 Pro). Камера поддерживает функцию AI Super Zoom, которая включается при 30-кратном увеличении для улучшения чёткости изображения, плюс Magic 7 Pro работает на Android 15.