Honor представила Magic 7 Pro в Европе

Сегодня флагманский смартфон Honor Magic 7 Pro выходит на рынок Европы, что является достаточно большим шагом для производителя. Он оснащён процессором Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm, обладает высокой степенью защиты от воды и пыли, а также оборудован телеобъективом с разрешением в 200 мегапикселей. Примечательно, что запуск устройства состоялся через неделю после выхода OnePlus 13 и за неделю до ожидаемого анонса Samsung Galaxy S25. Кроме того, новый Magic 7 Pro стал одним из первых смартфонов за пределами Китая, работающих на новом процессоре Qualcomm, что делает его одним из самых мощных устройств на рынке. Смартфон также получил 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 5270 мАч, выполненный по технологии кремний-углерода. Это позволяет увеличить плотность энергии, сохранив корпус устройства толщиной менее 9 мм.

Также Magic 7 Pro получил защиту класса IP68 и IP69 — это обеспечивает не только защиту от пыли и погружения в воду, но и устойчивость к воздействию пара и струй воды под высоким давлением. Ещё одной интересной особенностью является 200-мегапиксельная перископическая камера с 3-кратным оптическим зумом. Подобное разрешение уже встречалось на основных камерах, но для телеобъективов это редкость (за исключением Vivo X100 Ultra и X200 Pro). Камера поддерживает функцию AI Super Zoom, которая включается при 30-кратном увеличении для улучшения чёткости изображения, плюс Magic 7 Pro работает на Android 15.
Realme 13 5G и Realme 13+ 5G готовы к российскому релизу …
Компания Realme объявила о скором релизе в России смартфонов Realme 13 5G и Realme 13+ 5G, которые дебюти…
Honor Magic 7 и 7 Pro сравнили на рендерах…
В сети появились рендеры флагманских смартфонов Honor Magic 7 Pro и Honor Magic 7, официальный релиз кото…
Redmi Turbo 4 получит процессор Dimensity 8400…
Смартфон Redmi Turbo 4 отправится в продажу в начале января следующего года и станет первым смартфоном, и…
Huawei Mate 70 засветился на живом фото …
В сети появилось живое фото флагманского смартфона Huawei Mate 70, релиз которого ожидается уже 19 ноября…
Samsung Galaxy A56 первым получит процессор Exynos 1580…
Сегодня появилась информация о том, что мобильный процессор Exynos 1580, вероятно, появится в предстоящем…
REDMI Turbo 4 Pro получит аккумулятор на 7500 мАч…
Известный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне REDMI Turbo 4 Pro, который ещ…
POCO X7 Pro оценен в 280 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO X7 Pro, которая основана на производительно…
Флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra не выпустят в январе …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился обновленными сведениями о дате выхода флагманского с…
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor