Honor представила доступный смартфон Magic8 Lite

Сегодня серия смартфонов Honor Magic8 пополнилась новой моделью Magic8 Lite, которую бренд официально представил на китайском рынке (вероятно, в обозримом будущем состоится презентация и за пределами локального рынка, но пока что это лишь предположения, так как производитель никаких официальных комментариев не давал). Смартфон приходит на смену Magic7 Lite, дебютировавшему в январе, и имеет ряд интересных новшеств. Например, Magic8 Lite работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 и комплектуется 8 ГБ оперативной памяти. Также пользователю доступно 256 ГБ или 512 ГБ встроенного хранилища, смартфон оснащён 6,79-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1200х2640 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также ШИМ-диммированием 3840 Гц и пиковой яркостью 6000 нит.

Основная камера имеет разрешение 108 Мп, она дополнена сверхширокоугольным модулем на 5 Мп и фронтальной камерой на 16 Мп. Ёмкость аккумулятора достигает 7500 мАч, а проводная зарядка поддерживает мощность 66 Вт. Устройство получило защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69K, плюс Honor утверждает, что Magic8 Lite способен выдержать падение с высоты до 2,5 м на твёрдые поверхности вроде мрамора. Правда, некоторое разочарование вызывает тот факт, что смартфон поставляется с Android 15 и оболочкой MagicOS 9, хотя Google выпустила Android 16 ещё в июне — то есть полгода назад. Да и стоимость новинки производитель тоже пока что не объявил, хотя модель должна быть недорогой.
