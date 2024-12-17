Honor представила геймерский смартфон GT

Сегодня компания Honor официально представила сврй новый смартфон из игровой серии GT под названием Honor GT. Это устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3, достаточно крупной системой охлаждения с испарительной камерой и аккумулятором на 5300 мАч с кремний-углеродным составом (и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт). Также Honor GT получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц — экран смартфона обладает пиковой локальной яркостью до 4000 нит, встроенным сканером отпечатков пальцев и фронтальной камерой на 16 Мп в небольшом отверстии. Процессор Snapdragon 8 Gen 3 работает в сочетании с оперативной памятью до 16 ГБ и встроенным хранилищем объемом до 1 ТБ.

Но самое важное, что данный смартфон оснащён фирменной системой охлаждения Honor 3D с испарительной камерой площадью 5514 мм2, графитовыми элементами и специальным термопроводящим гелем. Всё это позволяет эффективно охлаждать процессор смартфона даже при повышенных нагрузках. На тыльной панели смартфона расположена основная камера на 50 Мп и сверхширокоугольный объектив на 12 Мп, а в качестве программного обеспечения используется оболочка MagicOS 9.0 на базе Android 15. Устройство уже доступно для покупки в Китае на официальном сайте Honor, первые доставки начнутся 18 декабря, но когда смартфон отправится за пределы родного рынка пока что не совсем понятно. Есть лишь надежда, что производитель в итоге отправит гаджет на мировые рынки.