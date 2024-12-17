Honor представила геймерский смартфон GT

Но самое важное, что данный смартфон оснащён фирменной системой охлаждения Honor 3D с испарительной камерой площадью 5514 мм2, графитовыми элементами и специальным термопроводящим гелем. Всё это позволяет эффективно охлаждать процессор смартфона даже при повышенных нагрузках. На тыльной панели смартфона расположена основная камера на 50 Мп и сверхширокоугольный объектив на 12 Мп, а в качестве программного обеспечения используется оболочка MagicOS 9.0 на базе Android 15. Устройство уже доступно для покупки в Китае на официальном сайте Honor, первые доставки начнутся 18 декабря, но когда смартфон отправится за пределы родного рынка пока что не совсем понятно. Есть лишь надежда, что производитель в итоге отправит гаджет на мировые рынки.