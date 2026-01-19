Honor представила смартфон Magic8 RSR Porsche Design

Сегодня компания Honor официально представила в Китае смартфон Magic8 RSR Porsche Design. Смартфон оснащён задней панелью из нано-керамики, которая, по заявлению Honor, обладает твердостью 8,5 по шкале Мооса. Кроме того, Magic8 RSR Porsche Design стал на 10% легче своего предшественника, а дизайн модуля камер вдохновлён матричными фарами классических автомобилей Porsche. Устройство оснащено 6,71-дюймовым изогнутым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой HDR-яркостью до 6000 нит. Экран поддерживает Dolby Vision и высокочастотное ШИМ-затемнение на уровне 4320 Гц, а защиту обеспечивает стекло Giant Rhino Glass.

В основе смартфона используется процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, при этом модель доступна в конфигурациях с оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 24 ГБ и встроенным накопителем UFS 4.0 ёмкостью до 1 ТБ. Работает устройство под управлением Magic UI 10.0 на базе Android 16 с расширенным набором функций искусственного интеллекта. Основная камера Magic8 RSR Porsche Design представлена 50-мегапиксельным сенсором формата 1/1,3 дюйма с диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией. Для съёмки с широким углом обзора используется 50-мегапиксельный модуль с углом 122 градуса, который также поддерживает макросъемку. А за приближение отвечает 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1,4 дюйма с диафрагмой f/2.6, оптической стабилизацией и 3,7-кратным оптическим зумом. Неплохой набор характеристик.
