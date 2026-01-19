Honor представила смартфон Magic8 RSR Porsche Design

В основе смартфона используется процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, при этом модель доступна в конфигурациях с оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 24 ГБ и встроенным накопителем UFS 4.0 ёмкостью до 1 ТБ. Работает устройство под управлением Magic UI 10.0 на базе Android 16 с расширенным набором функций искусственного интеллекта. Основная камера Magic8 RSR Porsche Design представлена 50-мегапиксельным сенсором формата 1/1,3 дюйма с диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией. Для съёмки с широким углом обзора используется 50-мегапиксельный модуль с углом 122 градуса, который также поддерживает макросъемку. А за приближение отвечает 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1,4 дюйма с диафрагмой f/2.6, оптической стабилизацией и 3,7-кратным оптическим зумом. Неплохой набор характеристик.