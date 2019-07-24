Honor представила смартфоны 9X и 9X Pro

Honor презентовала две новинки на базе флагманского процессора Kirin 810 — Honor 9X и Honor 9X Pro. Оба телефона будут иметь 6,59-дюймовые дисплеи All-View с 92% соотношением экрана к телу и выдвижные фронтальные камеры.

Смартфоны оснащены задней камерой на 48 Мп, которая сочетается с эффектами боке для камеры глубиной 2 Мп, но у 9X Pro будет дополнительная 8 МП широкоугольная камера для более широких перспектив или более качественных групповых снимков в ограниченном пространстве. Для лучшей ночной съемки в телефонах серии Honor 9X также будут использоваться ½-дюймовые датчики для лучшей чувствительности при слабом освещении.

Серия 9X обладает высокой производительностью и функциями AI следующего поколения благодаря собственному NPU. Использование технологии GPU Turbo 3.0 дополнительно оптимизирует потребление энергии, обеспечивая лучший баланс между производительностью обработки изображений и энергоэффективностью во время игр. Телефоны поддерживают около 10 часов игрового процесса или 10 часов онлайн-воспроизведения видео благодаря батарее 4000 мАч. Также была внедрена технология AI Smart Communication 2.0, чтобы лучше поддерживать стабильное подключение к Интернету.

HONOR 9X поставляется с 4 ГБ + 64 ГБ, 6 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ. HONOR 9X PRO поставляется с 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Цены начинаются с $203 и $320 соответственно.