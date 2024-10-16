Honor представила смартфоны X60 Pro и X60

При этом X60 Pro работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1 от компании Qualcomm, что является неким понижением по сравнению с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 в X50 Pro, потому что у новинки класс процессора всё же ниже. Однако этот чип лучше, чем у стандартной модели X60, и он поддерживает запись видео в 4K на основную камеру. Стандартный Honor X60 перешёл на плоский дисплей, его диагональ составляет 6,8 дюйма, разрешение 1080x2412 пикселей (соотношение сторон 20,1:9), а яркость достигает отметки в 850 нит (с поддержкой DC-диммирования). Частота обновления осталась на уровне 120 Гц, а фронтальная камера смартфона X60 получила 8-мегапиксельный сенсор. Тыльная камера камера аналогична Pro-версии, за исключением отсутствия поддержки записи видео в 4K. Это связано с ограничениями процессора Dimensity 7025-Ultra.