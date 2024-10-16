Honor представила смартфоны X60 Pro и X60

Сегодня компания Honor представила сразу две новые модели смартфонов из серии X60, которые отличаются друг от друга больше, чем их предшественники X50 на момент релиза. Например, модель Pro получила более продвинутый дисплей и повышенную производительность, плюс производитель заметно прокачал возможности камеры. При этом Honor X60 Pro оснащён изогнутым OLED-дисплеем с диагональю 6,78 дюйма, частотой обновления 120 Гц и разрешением 1224x2700 пикселей (соотношение сторон 19,9:9). Этот экран поддерживает 10-битный цвет и может достигать яркости до 3000 нит, плюс этот дисплей работает даже с влажными пальцами, хотя официального рейтинга IP по влагозащите у устройства нет.

При этом X60 Pro работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1 от компании Qualcomm, что является неким понижением по сравнению с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 в X50 Pro, потому что у новинки класс процессора всё же ниже. Однако этот чип лучше, чем у стандартной модели X60, и он поддерживает запись видео в 4K на основную камеру. Стандартный Honor X60 перешёл на плоский дисплей, его диагональ составляет 6,8 дюйма, разрешение 1080x2412 пикселей (соотношение сторон 20,1:9), а яркость достигает отметки в 850 нит (с поддержкой DC-диммирования). Частота обновления осталась на уровне 120 Гц, а фронтальная камера смартфона X60 получила 8-мегапиксельный сенсор. Тыльная камера камера аналогична Pro-версии, за исключением отсутствия поддержки записи видео в 4K. Это связано с ограничениями процессора Dimensity 7025-Ultra.