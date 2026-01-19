Honor представила ультратонкий Magic8 Pro Air

Только что представленный Magic8 Pro Air становится ответом Honor на iPhone Air и волну других ультратонких Android-смартфонов, появившихся в последние месяцы. Подход Honor заметно отличается от конкурентов, поскольку Magic8 Pro Air предлагает характеристики уровня Pro. Например, смартфон получил тройную камеру с отдельным телеобъективом, ёмкий аккумулятор на 5500 мАч и дисплей, размеры которого больше подходят для комфортного управления одной рукой. В отличие от основных соперников, Magic8 Pro Air оснащен 6,31-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 1216х2640 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой локальной яркостью до 6000 нит. Также здесь установлена фронтальная камера на 50 Мп и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Толщина корпуса Magic8 Pro Air составляет всего 6,1 мм, а вес — 155 граммов. Смартфон получил алюминиевую рамку и стеклянную заднюю панель, при этом Honor удалось встроить стереодинамики и физический слот Nano SIM. Более того, устройство также защищено от влаги и пыли по стандартам IP68 и IP69. На задней панели расположен фирменный блок камер с 3 сенсорами. Основная камера — это 50-мегапиксельный модуль с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм, крупным сенсором формата 1/1,3 дюйма, диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией. Телеобъектив получил разрешение 64 Мп, 3,2-кратный оптический зум и OIS. Третья камера — это 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль с эквивалентом 16 мм.