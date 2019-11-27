Honor представляет смартфоны с поддержкой 5G V30 и V30 Pro с Kirin 990

Huawei Honor представил первые смартфоны с поддержкой 5G на мероприятии в Китае. Новые Honor V30 и V30 Pro оснащены новейшим чипсетом Kirin 990 5G от HiSilicon и имеют в общей сложности пять камер.

Оба телефона оснащены 6,57-дюймовым дисплеем с двумя селфи-камерами с двойным отверстием и поставляются с трехпозиционной камерой на задней панели

V30 оснащён с основным датчиком 40MP, телеобъективом 8MP и сверхширокоугольным объективом 8MP. Honor V30 Pro использует тот же 40-мегапиксельный основной датчик Sony IMX600 и 8-мегапиксельный телеобъектив, но предлагает более впечатляющий 12-мегапиксельный ультра-широкоугольный объектив.

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Honor V30 имеет ячейку 4100 мАч, а модель Pro - ячейку емкостью 4200 мАч и поддерживают быструю зарядку 40 Вт. Новые телефоны Honor серии V30 также оснащены боковым датчиком отпечатков пальцев и работают на Android 10 на основе Magic UI 3.0.1.Honor V30 будет доступен по стартовой цене от 470 до 525 долларов США.