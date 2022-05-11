Honor продемонстрировала первый ноутбук под управлением Magic OS для Windows

Компания Honor анонсировала новый ноутбук, который работает под управлением операционной системы Magic OS для Windows. Напомним, что ранее производитель анонсировал операционную систему Magic OS для Windows, заявив, что это проприетарная операционная система. Но на самом деле это оболочка на базе операционной системы Windows.

Вице-президент Honor Сюн Цзюньмин поделился фотографией грядущего ноутбука Honor, на котором можно разглядеть только металлическую крышку с матовой текстурой. Генеральный директор Honor сделал следующее заявление: «От мобильных телефонов до ПК исследования и разработки Honor никогда не прекращались. Magic OS для Windows — это интеллектуальная персонализированная ОС для совместной работы на нескольких устройствах, которая поможет компьютеру повысить производительность и снизить энергопотребление».

Ожидается, что грядущий ноутбук Honor с Magic OS для Windows будет предлагать те же функции, что и смартфоны. Кроме того, он будет поставляться с функциями GPU Turbo X, Link Turbo X и OS Turbo X. Honor собирается представить ноутбук Magicbook 14 2022 года 16 мая. Устройство будет оснащено процессором Intel Core 12-го поколения или AMD Ryzen 6000.