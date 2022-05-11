Honor продемонстрировала первый ноутбук под управлением Magic OS для Windows

Вице-президент Honor Сюн Цзюньмин поделился фотографией грядущего ноутбука Honor, на котором можно разглядеть только металлическую крышку с матовой текстурой. Генеральный директор Honor сделал следующее заявление: «От мобильных телефонов до ПК исследования и разработки Honor никогда не прекращались. Magic OS для Windows — это интеллектуальная персонализированная ОС для совместной работы на нескольких устройствах, которая поможет компьютеру повысить производительность и снизить энергопотребление».
Ожидается, что грядущий ноутбук Honor с Magic OS для Windows будет предлагать те же функции, что и смартфоны. Кроме того, он будет поставляться с функциями GPU Turbo X, Link Turbo X и OS Turbo X. Honor собирается представить ноутбук Magicbook 14 2022 года 16 мая. Устройство будет оснащено процессором Intel Core 12-го поколения или AMD Ryzen 6000.