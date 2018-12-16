Honor разрабатывает новые умные часы на платформе MediaTek

Новые часы Honor уже на горизонте, о чем свидетельствует сертификация на сайте организации Bluetooth SIG.

К сожалению, публичный документ не предлагает много деталей о загадочном гаджете, исходя из номера модели "ELF-G10". Тем не менее, он явно называет их «умными часами» с поддержкой беспроводной связи Bluetooth 4.0 Low Energy. В числе его особенностей — компактность, собственная операционная система Huawei и чипсет MediaTek. Это гораздо менее распространенный выбор чипсетов по сравнению с носимыми решениями Qualcomm, которые в настоящее время занимают львиную долю рынка.

Анонс устройства, скорее всего, состоится в первом квартале следующего года — на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2019, которая пройдёт в феврале в испанской Барселоне.