Хромбук ASUS Chromebook C523 обладает полноразмерной эргономичной клавиатурой

Компания ASUS представила свой первый хромбук Chromebook C523. Модель оснащена 15-дюймовым экраном с разрешением Full HD. В аппарате используется четырехъядерный процессор Intel, а также аппарат обладает полноразмерной эргономичной клавиатурой с ходом клавиш до срабатывания 1,4 мм. Новинка сможет работать до 10 часов в автономном режиме. Предусмотрены два порта USB 3.0 Type-C, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и два USB 3.1 плюс аудиоразъем для наушников. О стоимости новинки пока не сообщается.