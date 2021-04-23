Хромбук ASUS Chromebook Flip CX5 оценен в $570

Компания ASUS выпустила в продажу ноутбук-трансформер Chromebook Flip CX5, который был анонсирован еще на январской выставке CES 2021. Цена новинки составила 570 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ на твердотельном накопителе.

Напомним, что ноутбук характеризуется предустановленной Chrome OS, 15,6-дюймовым сенсорным экраном с разрешением Full HD, поддержкой специального пера и возможностью поворота на 360 градусов, процессорами Intel Tiger Lake 11-го поколения вплоть до 4-ядерного 8-поточного Core i7-1165G7 с тактовой частотой 4,7 ГГц, оперативной памятью LPDDR4X, твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe 3.0 до 512 ГБ, поддержкой Wi-Fi 6, портом USB 3.2 Gen2 Type-A, двумя разъёмами USB 3.2 Gen2 Type-C, интерфейсом HDMI 2.0a, автономностью до 12 часов, клавиатурой с подсветкой и HD-камерой 720p, массой 1,89 кг и габаритами 357,6:240,8:18,5 мм.