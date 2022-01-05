Хромбук HP Elite Dragonfly Chromebook оценен в $1000

Компания HP показала в рамках выставки CES 2022 мощный ноутбук Elite Dragonfly Chromebook, работающий под управлением Chrome OS. Новинка характеризуется платформой Intel Alder Lake с чипом Core 12-го поколения и графическим адаптером Iris Xe, 32 ГБ ОЗУ LPDDR4x, твердотельным накопителем объемом 512 ГБ, 13,5-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920:1280 или 2256:1504 пикселей, поддержкой пера, возможностью разворота на 360 градусов и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, тачпадом с тактильной обратной связью, сертификацией Intel Evo и vPro, поддержкой Wi-Fi 6Е и Bluetooth 5, клавиатурой с подсветкой, слотом для карт памяти microSD, четырьмя динамиками, разъемами USB Type C (Thunderbolt 4) и USB Type Type A (3.2 Gen 2), интерфейсом HDMI и модемом для сотовых сетей 5G в качестве опции. Размеры ноутбука равны 294,5:221,85:16,6 мм. Цена на Elite Dragonfly Chromebook стартует с 1000 долларов.