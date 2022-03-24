Хромбук Samsung Galaxy Chromebook 2 360 получил сенсорный экран

Компания Samsung пополнила ассортимент хромбуков моделью Chromebook 2 360, которая появится в продаже в Великобритании 15 апреля по цене в 419 фунтов стерлингов. Новинка характеризуется 12,4-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей (плотность 243 ppi), яркостью до 350 кд/м2 и функцией разворота на 360°, 2-ядерным чипом Intel Celeron N4500 с частотой 2,8 ГГц и графикой Intel UHD Graphics, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 64 или 128 ГБ флеш-памяти eMMC, веб-камерой с разрешением HD, двумя 1,5-Вт динамиками, модулем TPM, поддержкой Wi-Fi 6, двумя портами USB-C и одним USB 3.2, слотом для карт памяти microSD, 3,5-мм гнездом, опциональным модемом для сотовой связи LTE, аккумулятором ёмкостью 45,5 Втч, толщиной 16,9 мм и массой 1,28 кг.