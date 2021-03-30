Huami Amazfit GTR 2 eSIM Edition готовятся к релизу

Рынок умных часов постоянно развивается, вынуждая крупных производителей реализовывать новые технологии или возможности, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя. Например, новые умные часы Amazfit GTR 2 eSIM Edition, которые должны отправиться в релиз в самое ближайшее время, получили новую функцию поддержки eSim. Это очень привлекательная функция, которая позволяет использовать свои часы без Sim-карты в формате смартфона, что на самом деле крайне удобно в повседневной жизни для отслеживания местоположения, оплаты и прочих различных сервисов, которые используют сотовую сеть. К сожалению, на текущий момент информации о стоимости устройства для российского рынка нет, сначала устройство будет представлено лишь в Китае.