Huami готова выпустить новые умные часы Amazfit Pop

Производитель носимых устройств Huami, подтвердил в публикации, что компания готова выпустить новые умные часы в своей линейке Amazfit.

Генеральный директор Huami Technology Хуан Ван, сообщил, что грядущие умные часы Huami Amazfit Pop красочны и легки и поступят в предварительный заказ с 21 октября. Amazfit Pop будет иметь 1,43-дюймовый цветной экран HD с примерно 50 циферблатами на выбор. Помимо основных функций умных часов , ожидается, что он будет поддерживать офлайн-платежи Alipay и NFC.

Устройство будет иметь более 60 режимов упражнений, а также может записывать данные упражнений вместе с мониторингом уровня кислорода в крови и мониторингом сна. Время автономной работы без подзарядки составляет до девяти дней работы.