Huami выпустила Zepp Z

Компания Zepp, которая является условно дочерней компанией Huami, официально представила свои новые довольно стильные часы Zepp Z, которые выглядят очень круто и привлекают внимание моментально. Проблема в том, что производитель до этого выпускал для Xiaomi умные часы и браслеты, которые пусть и пользовались повышенной популярностью, но были все же достаточно посредственны в плане качества. В итоге часы Zepp Z вышли, но пользователи не особо спешат приобретать устройство от не самого надежного производителя с не самым высоким качеством сборки и софта, тем более это считается премиальным продуктом, так что и цена там будет чуть выше обычного. Ожидаем поступления устройства на рынок России, после чего можно будет говорить.