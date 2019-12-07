Huawei Band 4 Pro со встроенным NFC и GPS за $ 56

Huawei выпустила новый продукт Huawei Band 4 Pro, который получил несколько улучшений по сравнению с Huawei Band 4 запущенным в октябре.

Band 4 Pro оснащен 0,95-дюймовым цветным AMOLED экраном высокой четкости и несколькими циферблатами. Он имеет матовую металлическую раму и силиконовый ремешок.

Huawei Band 4 Pro имеет 11 встроенных спортивных режимов, которые могут записывать 127 различных данных. На борту также имеется независимый встроенный GPS-трекер, SpO2, который контролирует уровень насыщения крови кислородом, пульсометр и трекер сна.

Кроме того, Huawei Band 4 Pro имеет автономный NFC и поддерживает бесконтактную оплату. Новинка доступна в черном, красном и золотисто-розовом за $ 56. Продажи стартуют 12 декабря.