Huawei Children’s Watch 3 Pro Super Version для детей

Компания Huawei официально представила новые умные часы для детей под названием Children’s Watch 3 Pro Super Version, который выглядят достаточно привлекательно и при этом обладают довольно приличным набором функций. Начнем с того, что Huawei Children’s Watch 3 Pro Super Version оборудованы 8 гигабайтами встроенной памяти и имеют поддержку 4G. То есть, пользователь сможет следить за передвижением своего ребенка удаленно с достаточно высокой точностью, можно будет в любой момент совершить звонок и связаться с чадом. Пока что стоимость часов для нашего рынка не называется, но устройство явно будет флагманом, так что ждать низкой стоимости не стоит. Все же за качественный гаджет для ребенка стоит заплатить нужную сумму.