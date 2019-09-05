Huawei Enjoy 10 Plus стоит 140 долларов

Еще года два назад, когда только начали появляться фронтальные камеры в формате перископа, многие пользователи просто не верили, что данная технология когда-то сможет добраться до официального релиза. Однако, сейчас буквально каждая вторая новинка может похвастаться именно такой камерой и яркий тому пример — Huawei Enjoy 10 Plus. Гаджет достаточно доступный, у него есть все необходимое, чтобы вы могли без труда играть в игры, общаться в социальных сетях и получать удовольствие от происходящего. Правда, пока что нет точной стоимости, но представители компании заявляют, что это довольно доступное устройство и что совсем скоро его можно будет купить в магазинах розничной продажи. Вот мы и подождем, пока это действительно случится.