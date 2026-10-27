Huawei Enjoy 100 Pro получит новую фронтальную камеру

Компания Huawei раскрыла новые подробности о смартфоне Enjoy 100 Pro, официальная презентация которого запланирована на 28 октября. Производитель подтвердил наличие селфи-камеры разрешением 32 Мп, что является весомым апгрейдом по сравнению с 8-Мп фронтальной камерой в Enjoy 90 Plus. Производитель также сообщил о фирменной однокристальной системе Kirin 8-й серии, защищенном от падений корпусе, синей расцветке корпуса и сдвоенной тыльной камере с 50-Мп главным модулем и сверхширокоугольным.

Напомним, что выпущенный в марте этого года HUAWEI Enjoy 90 Plus оснащается батареей ёмкостью 6620 мАч, 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1604:720 пикселей, 7-нанометровым процессором Kirin 8000, 50-Мп основной камерой, 8-Мп фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 6620 мАч, поддержкой 40-Вт быстрой проводной зарядки, модулем NFC, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64 и корпусом массой 212 граммов.