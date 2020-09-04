Huawei Enjoy 20 Plus 5G получил 90-Гц дисплей

Компания Huawei представила смартфоны Enjoy 20 5G и Enjoy 20 Plus 5G, которые оценены в 250 или 280 долларов и 335 или 365 долларов в зависимости от версии. Обе новинки получили платформу MediaTek Dimensity 720 и поддержку мобильных сетей пятого поколения. Первый характеризуется 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13, 5 и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 10 Вт.

Enjoy 20 Plus 5G характеризуется 6,63-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, тройной камерой разрешением 48, 8 и 5 Мп, выдвижной селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 4200 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Старт продаж смартфонов запланирован на 10 сентября.