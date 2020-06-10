Huawei Enjoy 20 Plus получит выдвижную селфи-камеру

В сеть утекли характеристики смартфона Huawei Enjoy 20 Plus, выход которого ожидается уже 24 июня. Итак, аппарат получит новую платформу Dimensity 800, 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2400:1800 пикселей, тыльную тройную камеру с модулями разрешением 48, 8 и 2 Мп, выдвижную фронтальную камеру с разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 4000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и мобильных сетей пятого поколения 5G. Большая часть спецификаций устройства схожа с недавним Huawei Enjoy Z 5G, а главным отличием, судя по всему, станет фронтальная камера.