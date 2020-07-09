Huawei Enjoy 20 показали на фотографиях

Мы уже привыкли к тому, что практически во всех ситуациях смартфоны сливают в сеть еще задолго до официального анонса, так что фотографии Huawei Enjoy 20 не стали ни для кого серьезным удивлением. Инсайдеры поделились информацией об этом гаджете и сразу стало понятно, что это реальные изображения, а не выдумка. Заметен фирменный дизайн, достаточно стандартное расположение системы камер, стиль компании и так далее. Выглядит устройство достаточно качественно и интересно, у продукта явно есть всё необходимое для того, чтобы вы пользовались им и получали море удовольствия. Кроме того, это должен быть относительно доступный смартфон, так как производитель всегда делал ставку на доступность именно в этой линейке своих смартфонов.