Huawei Enjoy 8 стоит 200 долларов

Состоялся официальный анонс мобильного телефона Huawei Enjoy 8, который производитель относит к среднему классу. Стоимость смартфона составляет 200 долларов, этого вполне достаточно, чтобы вы получили от него массу положительных эмоций без вложения больших средств. Новинка порадует вытянутым дисплеем 18:9, которые сейчас ставят буквально в каждый второй смартфон, плюс производительная начинка с процессором Qualcomm Snapdragon 430 и 3 гигабайтами оперативной памяти. В целом, этого вполне достаточно, чтобы вы играли в игры или общались в интернете с комфортом, нужно лишь понимать, что это средний класс за 200 баксов. Другие известные компании за 200 баксов вам бюджетник продадут, и то не факт, что повышает шансы новинки на успех. Все же, Huawei уже набрала аудиторию преданных фанатов.