Huawei Enjoy 90 Pro Max показали на рендере

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первыми изображениями смартфонов Huawei Enjoy 90 Pro Max и Enjoy 90 Plus, релиз которых ожидается в ближайшее время. Утверждается, что новинки оснастят ёмкими батареями, фирменными процессорами Kirin 8-й серии и операционной системой HarmonyOS 6. Отметим круглый блок основной камеры у старшей модели и квадратный блок у модели Enjoy 90 Plus.

Также в сети появилась фотография, где один из руководителей Huawei держит в руках Enjoy 90 Pro Max. Стоит отметить, что аппарат очень похож на Mate 80 Pro Max. Сама Huawei обещает, что смартфон предложит рекордную автономность по сравнению с другими смартфонами Enjoy и при этом сможет похвастаться ультратонким корпусом.