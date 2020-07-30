Huawei HiSilicon FHD для новых телевизоров

На рынке умных телевизоров в последнее время происходят весьма интересные изменения, так как пользователи уже хотят не просто доступ к фильмам из интернета, но и довольно большой набор различных преимуществ вроде производительности процессора, качественного вещания контента в высоком разрешении и так далее. То есть, речь идет уже не только про качество картинки на экране, но и про мощность аппаратной составляющей. В этом плане Huawei HiSilicon FHD, который будет выпущен для умных телевизоров в самое ближайшее время, обладает целым рядом различных преимуществ. Вероятно, компания будет именно на этом процессоре выпускать свои новые телевизоры, так что подождем свежих новостей по этому поводу. Сейчас данных о телевизорах на этом процессоре просто нет.

Комментарии и отзывы Huawei HiSilicon FHD
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