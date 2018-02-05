Huawei Honor 10 готовят к релизу

В сети появилась информация о смартфоне среднего класса под названием Huawei Honor 10, который в ближайшее время уже планируют анонсировать. Смартфон получит новомодный дисплей с соотношением сторон 18:9, это самый современный вариант дисплея, который сейчас ставят везде. Благодаря такому соотношению сторон, вы можете спокойно наслаждаться играми или фильмами с большим комфортом. Остальное железо смартфона пока что нет смысла обсуждать, так как производитель официально смартфон не анонсировал, а гадать о продуктах из Китая, да еще и среднего класса, не очень интересно. Остается только решить нужен ли вам этот смартфон. Если да, то просто подождите официального анонса и тогда можно будет судить о стоимости и его возможностях. Если нет - вы просто узнали немного полезной информации для себя.