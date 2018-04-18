Huawei Honor 10 на первых фото

В сети появились фотографии мощного смартфона Huawei Honor 10, который пока что официально никто не анонсировал. Данная новинка выглядит достаточно привлекательно — цветная тыльная панель очень понравится ценителям уникального дизайна. Правда, некоторые элементы корпуса все же вызывают вопросы. Так, производитель решил на лицевой панели оставить клавишу Home, которая выглядит совсем не уместно и для 2018 года это уже не очень нужная деталь. Плюс, вставка в верхней части экрана выглядит не очень привлекательно, хотя это современный тренд и все такое. Лучше брать классные дизайнерские решения конкурентов, а не копировать самые худшие варианты исполнения. Думаю, что новинка может и будет интересной для фанатов, но про конкуренцию с топовыми устройствами на рынке даже и речи идти не может.