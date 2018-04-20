Huawei Honor 10 официально анонсировали

Компания Huawei представила свой новый смартфон и просто покорила рынок среднего класса. Я серьезно, новинка Huawei Honor 10 выглядит нереально круто и стильно, такой продукт явно будет по душе потенциальным покупателям, плюс сюда поставили фирменный процессор Kirin 970, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,4 гигагерц. Оперативной памяти у новинки 6 гигабайт, в минимальной комплектации устанавливается 64 гигабайта памяти для хранения личного контента, в максимальной — 128 гигабайт. Имеется двойная камера, дисплей с диагональю 5,84 дюйма, операционная система Android 8.1 Oreo и многое другое. Самое интересное, что младшая модель стоит всего 415 долларов. При таких характеристиках и возможностях смартфона, это действительно низкая цена.