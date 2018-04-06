Huawei Honor 10 засветился на фото и постерах

На просторах китайской социальной сети Weibo появились фото и постеры смартфона Huawei Honor 10, который еще не был анонсирован официально. Судя по изображениям, новинка унаследует градиентный стиль задней панели Huawei P20 и P20 Pro, безрамочный дисплей с вырезом, горизонтально ориентированную двойную камеру, а также сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке. Согласно постеру, аппарат получит 5,8-дюймовый дисплей, фирменный процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Дата официального дебюта и ориентировочная цена пока не сообщаются.