Huawei Honor 7A порадовал стоимостью

Анонс мобильного телефона Huawei Honor 7A воодушевил пользователей, но разочаровал китайских конкурентов по рынку. Дело в том, что новинка стоит всего 126 долларов, давайте даже округлим до 130 баксов. Это довольно низкая цена, но именно в этом сегменте китайские компании и покоряли пользователей — нам предлагали крутые устройства за 130-140 долларов, а мы их покупали, потому что конкуренты стоят гораздо дороже. Зачем переплачивать, когда есть недорогое решение, пусть и с неизвестным логотипом? Однако, теперь Huawei выпустила свой смартфон, довольно качественный и производительный, который приносит пользователям радость и уверенность в покупке. Это уже не неизвестный бренд, а вполне крутой производитель, которому многие доверяют и верят. Думаю, небольшим компаниям на рынке смартфонов станет худо.