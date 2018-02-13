Huawei Honor 7X получит разблокировку с помощью лица

Компания Huawei объявило о том, что грядущее обновление смартфона Honor 7X привнесет функцию разблокировки с помощью распознавания лица. По словам производителя, до конца мая 2018 года все смартфоны Honor 7X получат соответствующее обновление прошивки. Отмечается, что Honor 7X станет первым смартфоном в данной ценовой категории с технологией распознавания лиц.

Напомним, что дебютировавший осенью прошлого года Huawei Honor 7X оснащается металлическим корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели, 5,93-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной двойной камерой 16+2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, фирменным восьмиядерным процессором Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3340 мАч.