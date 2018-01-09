Huawei Honor 7X выходит в красной расцветке

Компания Huawei представила новую, ярко-красную, расцветку для смартфона Honor 7X, которая будет выпущена ограниченным тиражом в количестве 20 000 штук. По словам производителя, новая аппарат в новом цвете появится на рынках США, России, Индии и Западной Европы, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию и Испанию, в ближайшее время.

Напомним, что дебютировавший осенью прошлого года Huawei Honor 7X оснащается металлическим корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели, 5,93-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной двойной камерой 16+2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, фирменным восьмиядерным процессором Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3340 мАч. Его рекомендованная розничная цена в России составляет 17 990 рублей.