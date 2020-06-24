Huawei Honor 9A отправился в продажу без сервисов Google

Произошла весьма ожидаемая ситуация — смартфон Honor 9A официально ушел в продажу на территории Европы без сервисов от компании Google. Это связано с тем, что производитель попал под санкции США, которые запрещают китайской компании брать и использовать технологии от американских компаний. В итоге смартфон поставляется без сервисов Google вроде Google Play или даже Google Pay, без которых очень сложно будет пользоваться гаджетом в современном мире. Вероятно, производитель просто сделает максимально привлекательную цену, чтобы пользователи могли с радостью насладиться недорогим устройством просто для звонков или отправки сообщений. Ждем точную цену и тогда можно будет говорить о преимуществах или недостатках устройства.

Комментарии и отзывы Huawei Honor 9A
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